04.05.2020, 09:05
ФОТО и ВИДЕО: Злостное нарушение правила 2+2! Гуси коронавируса не боятся
Вчера фотограф Delfi заснял недалеко от Рокка аль Маре большую стаю гусей. Как видим, сложившаяся в стране и мире ситуация отразилась только на людях, а природа продолжает жить своей жизнь.
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