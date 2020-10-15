15.10.2020, 15:06
ФОТО и ВИДЕО | В Нарве спасли щенков, которых нерадивые хозяева выбросили в мешке в озеро(1)
На дворе 21-й век, а в Нарве кто-то до сих пор топит щенков. Чтобы мешок со щенками ушел на дно, туда был положен камень. К счастью, шесть щенков, выброшенных в озеро, удалось спасти.
Невеста погибла во время фотосессии на глазах возлюбленного
Онколог назвал главного врага рака
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Он все знал: младенца из шкафа тайно подкармливал 13-летний брат