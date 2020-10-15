15.10.2020, 15:06

ФОТО и ВИДЕО | В Нарве спасли щенков, которых нерадивые хозяева выбросили в мешке в озеро

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ФОТО и ВИДЕО | В Нарве спасли щенков, которых нерадивые хозяева выбросили в мешке в озеро
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На дворе 21-й век, а в Нарве кто-то до сих пор топит щенков. Чтобы мешок со щенками ушел на дно, туда был положен камень. К счастью, шесть щенков, выброшенных в озеро, удалось спасти.

Проходившие мимо люди спасли щенков и доставили их к добровольцам на передержку. Там щенков накормили и оставили отдыхать.

В итоге щенков привезли в приют, где их теперь вскармливает другая собака.

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