ФОТО И ВИДЕО: В Хааберсти проходит масштабная операция по поимке медведей: медведица с одним медвежонком обнаружены

Спасательный департамент совместно с полицией 19.00 начали в столичном районе Хааберсти спецоперацию по поимке медведей. На месте будет и ветеринар, чтобы временно усыпить животных.

В 20.15 в перелеске была обнаружена медведица с одним из медвежат. Их попытаются усыпить. Еще одного медвежонка продолжают искасть с привлечением дрона.

По состоянию на 21.40 подобраться к животным не удалось. Проблема в том, что для усыпления нужно подойти к ним на растояние не далее 40 метров. Медведи находятся в густых кустах.

Не исключено, что до конца операцию в четверг вечером довести не удастся.

Для того, чтобы спасательная операция была успешной, спасательный департамент и полиция просят всех, кто живёт в этом районе, оставаться дома и забрать в помещение домашних животных, так как они могут сами пострадать, а также помешать собаке, которая ищет медведей.

Осторожными нужно быть и жителям, которые находятся рядом с зоной поиска, так как медведи могут повести себя непредсказуемо и побежать намного дальше.

Спасательный департамент просит всех, кто увидит медведя или медведей, сообщить об этом по телефону 112. Сообщить нужно точное место, где вы его увидели, время и в каком направлении он побежал. Также нужно будет сказать, видели ли вы одного или два или несколько медведей и их размер.

Спасательная операция пройдёт ориентировочно с 19 до 22, при необходимости продлится и дольше.

С утра спасатели и полиция пытаются найти животных, чтобы помочь им вернуться в природную среду обитания.



Foto: Sven Arbet



Тропы здоровья временно закрыты. Управа Хааберсти еще утром попросила людей не проявлять излишнего интереса и не пытаться самостоятельно отыскать животных, чтобы, например, с ними сфотографироваться.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus



По словам выехавшего на место фотографа Maaleht, речь идет о медведице и двух медвежатах. На месте с утра четверга находятся полиция, спасатели и пожарные. В поисках задействован и дрон, которому уже удалось зафиксировать одно животное.

По имеющимся данным, медведи находятся не на территории Музея под открытым небом и не в районе жилых домов, а в парке напротив музея.