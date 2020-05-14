ФОТО И ВИДЕО: В Хааберсти проходит масштабная операция по поимке медведей: медведица с одним медвежонком обнаружены

Управа столичного района Хааберсти сообщила, что недалеко от болота Ыйсмяэ были замечены медведица с медвежатами. Полиция и спасатели призывают жителей Хааберсти и Rocca-al-Mare не выходить из дома.
Спасательный департамент совместно с полицией 19.00 начали в столичном районе Хааберсти спецоперацию по поимке медведей. На месте будет и ветеринар, чтобы временно усыпить животных.
В 20.15 в перелеске была обнаружена медведица с одним из медвежат. Их попытаются усыпить. Еще одного медвежонка продолжают искасть с привлечением дрона.
По состоянию на 21.40 подобраться к животным не удалось. Проблема в том, что для усыпления нужно подойти к ним на растояние не далее 40 метров. Медведи находятся в густых кустах.
Не исключено, что до конца операцию в четверг вечером довести не удастся.
Для того, чтобы спасательная операция была успешной, спасательный департамент и полиция просят всех, кто живёт в этом районе, оставаться дома и забрать в помещение домашних животных, так как они могут сами пострадать, а также помешать собаке, которая ищет медведей.
Осторожными нужно быть и жителям, которые находятся рядом с зоной поиска, так как медведи могут повести себя непредсказуемо и побежать намного дальше.
Спасательный департамент просит всех, кто увидит медведя или медведей, сообщить об этом по телефону 112. Сообщить нужно точное место, где вы его увидели, время и в каком направлении он побежал. Также нужно будет сказать, видели ли вы одного или два или несколько медведей и их размер.
Спасательная операция пройдёт ориентировочно с 19 до 22, при необходимости продлится и дольше.
С утра спасатели и полиция пытаются найти животных, чтобы помочь им вернуться в природную среду обитания.
Тропы здоровья временно закрыты. Управа Хааберсти еще утром попросила людей не проявлять излишнего интереса и не пытаться самостоятельно отыскать животных, чтобы, например, с ними сфотографироваться.
По словам выехавшего на место фотографа Maaleht, речь идет о медведице и двух медвежатах. На месте с утра четверга находятся полиция, спасатели и пожарные. В поисках задействован и дрон, которому уже удалось зафиксировать одно животное.
По имеющимся данным, медведи находятся не на территории Музея под открытым небом и не в районе жилых домов, а в парке напротив музея.
Тем не менее, как сообщил Спасательный департамент, медведей видели и на улице Вана-Раннамыйза, а также около магазина Rocca al Mare. Движение ограниченно на улицах Saviliiva, Vinge и Lõuka. Жителей этого района просят по возможности не выходить на улицу, а также держать домашних животных в помещении.
Живущая на улице Тулусте женщина видела медведя два раза
Живущая на улице Тулусте Лийс Лоо видела медведя не один, а целых два раза. "Хожу каждый день с собакой гулять на болото, косули здесь — обычное дело, но чтобы медведь ..!"
Первый раз она увидела медведя из окна детской комнаты около 11 часов утра. "Это был большой медведь, вероятно — медведица. Она была на расстоянии 10 метров! Ходила между машинами. Аж мурашки пошли!" — говорит Лоо.
Женщина решила, что на сей раз далеко с собакой гулять не пойдет. Но, тем не менее, буквально через полчаса вновь пришлось испытать испуг.
"Вдруг услышала над головой звук дрона, оглянулась и увидела за спиной медведя, примерно в 20 метрах. Собака, она охотничьей породы, тоже заметила и стала сразу в сторону медведя лаять. Было конечно страшно, как домой то попаду? Очевидно, медведь меня и собаку даже не заметил, так как тоже был в панике". В итоге Лоо благополучно добралась с собакой до дома.
Но вызывало беспокойство то, что многие местные жители, не следящие за событиями по электронной прессе, даже не в курсе проходящей операции. Они гуляют по улицам, не подозревая об опасности. Полиция и спасатели курсируют по близлежащим улицам и предупреждают людей о том, чтобы они не выходили на улицу.
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