ФОТО И ВИДЕО: В Хааберсти продолжаются поиски медведей. Местная жительница повстречалась с животным аж дважды!

Сейчас спасатели и полиция пытаются найти животных, чтобы помочь им вернуться в природную среду обитания.



Foto: Sven Arbet



Тропы здоровья временно закрыты. Управа просит людей не проявляться излишнего интереса и не пытаться самостоятельно отыскать животных, чтобы, например, с ними сфотографироваться.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus



По словам выехавшего на место фотографа Maaleht, речь идет о медведице и двух медвежатах. На месте находятся полиция, спасатели и пожарные. В поисках задействован и дрон, которому уже удалось зафиксировать одно животное.

По имеющимся данным, медведи находятся не на территории Музея под открытым небом и не в районе жилых домов, а в парке напротив музея.

Foto: Sven Arbet

Тем не менее, как сообщает Спасательный департамент, медведей и на улице Вана-Раннамыйза, а также около магазина Rocca al Mare. Движение ограниченно на улицах Saviliiva, Vinge и Lõuka. Жителей этого района просят по возможности не выходить на улицу, а также держать домашних животных в помещении.

Foto: Sven Arbet

Живущая на улице Тулусте женщина видела медведя два раза

Живущая на улице Тулусте Лийс Лоо видела медведя не один, а целых два раза.

"Хожу каждый день с собакой гулять на болото, косули здесь — обычное дело, но чтобы медведь ..!"

Первый раз она увидела медведя из окна детской комнаты около 11 часов утра. "Это был большой медведь, вероятно — медведица. Она была на расстоянии 10 метров! Ходила между машинами. Аж мурашки пошли!" — говорит Лоо.

Женщина решила, что на сей раз далеко с собакой гулять не пойдет. Но, тем не менее, буквально через полчаса вновь пришлось испытать испуг.

"Вдруг услышала над головой звук дрона, оглянулась и увидела за спиной медведя, примерно в 20 метрах. Собака, она охотничьей породы, тоже заметила и стала сразу в сторону медведя лаять. Было конечно страшно, как домой то попаду? Очевидно, медведь меня и собаку даже не заметил, так как тоже был в панике". В итоге Лоо благополучно добралась с собакой до дома.

Но вызывает беспокойство то, что многие местные жители, не следящие за событиями по электронной прессе, даже не в курсе проходящей операции. Они гуляют по улицам, не подозревая об опасности. Полиция и спасатели курсируют по близлежащим улицам и предупреждают людей о том, чтобы они не выходили на улицу.