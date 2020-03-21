ФОТО И ВИДЕО | Тюлененок стал жертвой нападения собак

Для зоозащитника Хейки Валнера это уже второй за неделю случай спасения детеныша тюленя с пляжа Штромки. Первый спасенный тюлененок уже выпущен на свободу.

"В этом году пляж Штромки стал излюбленным местом для маленьких тюленей. Тут же собираются люди поглазеть, дети на мобильные фотографируют, собаки без поводков бегают…" — рассказывает Валнер.

Ветеринар Кетлин Сыстра уверена, что травмы тюленёнку нанесла какая-то собака, которую хозяева спустили с поводка.

"Пожалуйста, будьте людьми! Держите своих собак в данное время на пляже на поводке. Вы же не хотели бы, чтобы на вашего кутёнка кто-то напал и искусал ему лицо? А почему с тюленятами должно быть по-другому? Скажите своим детям, что к диким животным не стоит лезть руками — цапнут за палец или подцепит ваш отпрыск какую-нибудь бактерию, от которой потом нужно будет лечиться", — призывает Валнер.

Лечение и уход за ранеными животными можно поддержать, позвонив по телефонам:

900 1313 (5 евро)

900 1414 (10 евро)

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