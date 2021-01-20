ФОТО И ВИДЕО | Сотрудники службы безопасности в Таллиннском аэропорту спасли канюка

Сотрудники службы безопасности Хелена Нымме и Сийм Кийск увидели попавшую в беду птицу возле забора Таллиннского аэропорта в понедельник, 18 января, после 17:00. Поскольку канюк не мог взлететь, работники G4S связались со своим коллегой Эйно Роозиоксом, который держит в Арукюла парк птиц. У Эйно был выходной, но он находился неподалеку и смог быстро приехать на помощь.

На месте Эйно понял, что найденная на территории аэропорта птица — молодой канюк. ”Как выяснилось, птица долго была без пищи, она ослабла и, по всей видимости, переохладилась”, — рассказал Эйно. Крылья канюка были целы, но перья кишели паразитами.

Эйно привез птицу домой в тепло, накормил ее и обработал перья средством для борьбы с паразитами. Молодой канюк весил менее 400 г, тогда как норма — минимум в два раза больше.

”Будем держать кулаки и сделаем все, чтобы она поправилась”, — сказал Эйно. Когда вес птицы восстановится и толщина снежного покрова достаточно уменьшится для того, чтобы молодая птица могла успешно добывать себе корм, ее выпустят на свободу.

Эйно занимается спасением птиц и животных и дает им приют уже много лет. Он держит в Арукюла парк птиц, в котором 400 птиц и 26 животных.

G4S

Если вы хотите помочь с кормом для канюка, свяжитесь с Эйно Роозиоксом по телефону 5815 6716 или по электронной почте roosiokseino@gmail.com.