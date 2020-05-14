ФОТО И ВИДЕО: Масштабная операция по поимке медведей в Хааберсти не принесла плодов. Людей просят быть осторожными!

В четверг, 14 мая, управа столичного района Хааберсти сообщила, что недалеко от болота Ыйсмяэ были замечены медведица с медвежатами. Полиция и спасатели развернули масштабную операцию по поимке животных, но к настоящему моменту поиски результатов не дали.
Поиски будут возобновлены, как только поступит новая информация. Спасатели предполагают, что животные могли уйти дальше, но все равно просят людей быть осторожными.
”Просим людей, которые находятся дома, не выходить оттуда. А людей, которым нужно идти на работу, по возможности воспользоваться машиной”, — написали в пятницу утром представители Спасательного департамента в Twitter.
"Если кто-то увидит животных, просим незамедлительно сообщить об этом по номеру 112”.
Вчера спасательный департамент совместно с полицией начали в столичном районе Хааберсти спецоперацию по поимке медведей, чтобы вернуть их в природную среду обитания. На место прибыл и ветеринар, чтобы временно усыпить животных.
В 20.15 в перелеске была обнаружена медведица с одним из медвежат. Второго медвежонка продолжили искать с привлечением дрона. В конечном итоге, подобраться к животным не удалось. Проблема в том, что для усыпления необходимо подойти к ним на расстояние не далее 40 метров.
Для того, чтобы спасательная операция была успешной, спасательный департамент и полиция просили всех, кто живет в этом районе, оставаться дома и забрать в помещение домашних животных, так как они могли сами пострадать, а также помешать собаке-ищейке. Отмечалось, что медведи могут повести себя непредсказуемо.
Тропы здоровья были временно закрыты. Управа Хааберсти попросила людей не проявлять излишнего интереса и не пытаться самостоятельно отыскать животных, чтобы, например, с ними сфотографироваться.
Живущая на улице Тулусте женщина видела медведя два раза
Живущая на улице Тулусте Лийс Лоо видела медведя не один, а целых два раза. "Хожу каждый день с собакой гулять на болото, косули здесь — обычное дело, но чтобы медведь ..!"
Первый раз она увидела медведя из окна детской комнаты около 11 часов утра. "Это был большой медведь, вероятно — медведица. Она была на расстоянии 10 метров! Ходила между машинами. Аж мурашки пошли!" — говорит Лоо.
Женщина решила, что на сей раз далеко с собакой гулять не пойдет. Но, тем не менее, буквально через полчаса вновь пришлось испытать испуг.
"Вдруг услышала над головой звук дрона, оглянулась и увидела за спиной медведя, примерно в 20 метрах. Собака, она охотничьей породы, тоже заметила и стала сразу в сторону медведя лаять. Было конечно страшно, как домой то попаду? Очевидно, медведь меня и собаку даже не заметил, так как тоже был в панике". В итоге Лоо благополучно добралась с собакой до дома.
Вызывало беспокойство то, что многие местные жители, не следящие за событиями по электронной прессе, даже не были в курсе проходящей операции. Они гуляли по улицам, не подозревая об опасности. Полиция и спасатели предупредили людей о том, чтобы они не выходили на улицу.
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