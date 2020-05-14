ФОТО И ВИДЕО: Масштабная операция по поимке медведей в Хааберсти не принесла плодов. Людей просят быть осторожными!

Поиски будут возобновлены, как только поступит новая информация. Спасатели предполагают, что животные могли уйти дальше, но все равно просят людей быть осторожными.

”Просим людей, которые находятся дома, не выходить оттуда. А людей, которым нужно идти на работу, по возможности воспользоваться машиной”, — написали в пятницу утром представители Спасательного департамента в Twitter.

"Если кто-то увидит животных, просим незамедлительно сообщить об этом по номеру 112”.

Вчера спасательный департамент совместно с полицией начали в столичном районе Хааберсти спецоперацию по поимке медведей, чтобы вернуть их в природную среду обитания. На место прибыл и ветеринар, чтобы временно усыпить животных.



В 20.15 в перелеске была обнаружена медведица с одним из медвежат. Второго медвежонка продолжили искать с привлечением дрона. В конечном итоге, подобраться к животным не удалось. Проблема в том, что для усыпления необходимо подойти к ним на расстояние не далее 40 метров.

Для того, чтобы спасательная операция была успешной, спасательный департамент и полиция просили всех, кто живет в этом районе, оставаться дома и забрать в помещение домашних животных, так как они могли сами пострадать, а также помешать собаке-ищейке. Отмечалось, что медведи могут повести себя непредсказуемо.



Foto: Sven Arbet



Тропы здоровья были временно закрыты. Управа Хааберсти попросила людей не проявлять излишнего интереса и не пытаться самостоятельно отыскать животных, чтобы, например, с ними сфотографироваться.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus

Foto: Sven Arbet

Foto: Sven Arbet

Живущая на улице Тулусте женщина видела медведя два раза

Живущая на улице Тулусте Лийс Лоо видела медведя не один, а целых два раза.

"Хожу каждый день с собакой гулять на болото, косули здесь — обычное дело, но чтобы медведь ..!"

Первый раз она увидела медведя из окна детской комнаты около 11 часов утра. "Это был большой медведь, вероятно — медведица. Она была на расстоянии 10 метров! Ходила между машинами. Аж мурашки пошли!" — говорит Лоо.

Женщина решила, что на сей раз далеко с собакой гулять не пойдет. Но, тем не менее, буквально через полчаса вновь пришлось испытать испуг.