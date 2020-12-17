ФОТО | "Глядя на него, разрывалось сердце!" Вид котенка поразил даже многое повидавших волонтеров

Котенок Бенно, прозванный также "маленьким чудом", несколько дней живет в приюте для животных MTÜ Paikass. Когда его нашли, животное было очень ослабшим от голода, его мучали спазмы.
"К нам обратились за помощью. Случай был связан, как и большинство, с размножением в доме у невменяемых людей. Мы знали, что котят четверо, но не представляли в каком состоянии один из них. Когда мужчина вынес его из комнаты, у нас выступили слезы и замерло сердце. Как можно было довести живое существо до такого состояния?" — рассказывает волонтер Вирге Пийснер.
"Кожа и кости, задние лапы не действуют, он был едва в состоянии двигаться. Когда котенок у нас учуял запах паштета, то, кажется, собрал остаток своих последних сил, чтобы его лизнуть. Трудно сказать, когда котенок вообще нормально питался".
После нескольких дней пребывания в приюте Бенно учится ходить, но волонтеры подозревают, что он плохо видит, время от времени его сотрясают судороги. В четверг должны быть получены результаты анализа крови. Возможно, животное придется везти в таллиннскую клинику на МРТ-обследование. В связи с этим MTÜ Paikass просит людей помочь в лечении Бенно.
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