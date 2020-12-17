ФОТО | "Глядя на него, разрывалось сердце!" Вид котенка поразил даже многое повидавших волонтеров

"К нам обратились за помощью. Случай был связан, как и большинство, с размножением в доме у невменяемых людей. Мы знали, что котят четверо, но не представляли в каком состоянии один из них. Когда мужчина вынес его из комнаты, у нас выступили слезы и замерло сердце. Как можно было довести живое существо до такого состояния?" — рассказывает волонтер Вирге Пийснер.

"Кожа и кости, задние лапы не действуют, он был едва в состоянии двигаться. Когда котенок у нас учуял запах паштета, то, кажется, собрал остаток своих последних сил, чтобы его лизнуть. Трудно сказать, когда котенок вообще нормально питался".

После нескольких дней пребывания в приюте Бенно учится ходить, но волонтеры подозревают, что он плохо видит, время от времени его сотрясают судороги. В четверг должны быть получены результаты анализа крови. Возможно, животное придется везти в таллиннскую клинику на МРТ-обследование. В связи с этим MTÜ Paikass просит людей помочь в лечении Бенно.

"Мы знаем одну кису, у которой были такие же симптомы, и она сейчас живет полноценной жизнью. Мы хотим для Бенно такого же будущего!" — говорит Вирге.

Бенно можно помочь, перечислив деньги на счет MTÜ PAIKASS EE442200221072289188, в пояснении следует написать "Väike Ime".

MTÜ Paikass