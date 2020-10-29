ФОТО | Доставленный с Хийумаа в Таллинн уж выздоравливает после сложной операции

Эстонский союз защиты диких животных недавно призывал людей пожертвовать на лечение ужа, найденного на Хийумаа. У ужа в шее торчал шип, а для операции он нуждался в транспортировке в Таллинн.
Выяснилось, что уж пытался проглотить колюшку. Шипы рыбы прорезали кожу змеи и застряли в пищеводе. Было ясно, что рыба начнет разлагаться, а шипы вызовут воспаление, и без помощи человека ужа, находящегося в Эстонии под защитой, ждет верная смерть.
Удалось найти человека, способного провести операцию. В итоге она длилась час, на этой время уж был под анестезией. К счастью, останки рыбы и шипы удалось удалить, а уж пережил операцию.
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