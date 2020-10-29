ФОТО | Доставленный с Хийумаа в Таллинн уж выздоравливает после сложной операции

Выяснилось, что уж пытался проглотить колюшку. Шипы рыбы прорезали кожу змеи и застряли в пищеводе. Было ясно, что рыба начнет разлагаться, а шипы вызовут воспаление, и без помощи человека ужа, находящегося в Эстонии под защитой, ждет верная смерть.

Foto: Eesti Metsloomaühing

Удалось найти человека, способного провести операцию. В итоге она длилась час, на этой время уж был под анестезией. К счастью, останки рыбы и шипы удалось удалить, а уж пережил операцию.

Теперь уже то, пойдет ли змея на поправку, зависит только от ее организма. Дальнейшее лечение состоит в уколах и хороших условиях содержания.

Союзу защиты диких животных помогли добрые люди, чьи пожертвования покрыли лечение змеи. Союз благодарит всех поддержавших инициативу людей.

Eesti Metsloomaühing