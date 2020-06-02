ФОТО | Бутылконосые дельфины добрались до Таллинна
Семейку бутылконосых дельфинов, ранее уже замеченную у побережья Балтийского моря, сегодня видели вблизи Таллинна в Коплиском заливе. Недавно трех афалин заметили у побережья Финляндии близ Турку.
Семейку бутылконосых дельфинов, ранее уже замеченную у побережья Балтийского моря, сегодня видели вблизи Таллинна в Коплиском заливе. Недавно трех афалин заметили у побережья Финляндии близ Турку.
Речь идет о крайне редком в наших водах виде дельфинов. По данным биолога Пеэтера Эрнитса, в последний раз их видели в эстонских водах в 19-м веке.
Бутылконосые дельфины — наиболее широко распространенный в мире вид дельфинов. Их очень много и в дельфинариумах, потому что они любят играться и не боятся человека.
Эрнитс также напомнил, что 35 лет назад вблизи побережья Эстонии появился даже очень редкий белый кит.
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