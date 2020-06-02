02.06.2020, 16:41

ФОТО | Бутылконосые дельфины добрались до Таллинна


EST
ФОТО | Бутылконосые дельфины добрались до Таллинна
Indrek Sülla

Семейку бутылконосых дельфинов, ранее уже замеченную у побережья Балтийского моря, сегодня видели вблизи Таллинна в Коплиском заливе. Недавно трех афалин заметили у побережья Финляндии близ Турку.

Речь идет о крайне редком в наших водах виде дельфинов. По данным биолога Пеэтера Эрнитса, в последний раз их видели в эстонских водах в 19-м веке.

Бутылконосые дельфины — наиболее широко распространенный в мире вид дельфинов. Их очень много и в дельфинариумах, потому что они любят играться и не боятся человека.

Эрнитс также напомнил, что 35 лет назад вблизи побережья Эстонии появился даже очень редкий белый кит.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: