Эстонский зообиолог: если у вас возникнет идея сделать с медведем селфи, то эту фразу выбьют на вашей могиле

По его словам, сейчас в природе — ”период отвержения”, когда у медведей, лосей и многих других животных рождается новое потомство и старое приходится отгонять. Оставшись без матери, молодые животные не всегда знают, что делать, и оказываются в местах, где не должны оказываться.

Что касается медведицы и медвежат в Хааберсти, то, по словам Рандвеэра, ничего странного в том, что животные там оказались, нет. Район находится на окраине, рядом леса, и город просто оказался у них на пути.

Поскольку речь идет не о старших медвежатах, то можно предположить, что медведица не агрессивна. Хотя, конечно же, встречи с ней с ней нужно избегать в любом случае. ”Если наблюдать с пятого этажа, то можно”,- смеется ученый.

Он говорит, что за последние сто лет в Эстонии никогда не было так много медведей. С одной стороны, это из-за обилия пищи, с другой — из-за того, что люди охотятся на них менее интенсивно, чем этого позволяет популяция.

”Один умный человек сказал, что медведя не надо бояться, но его надо уважать. Это означает, что на пути ему лучше не попадаться”, — советует Рандвеэр.

В таких ситуациях, как произошла в Хааберсти, он советует местным жителям оставаться дома. Ни в коем случае нельзя идти на место из праздного любопытства. ”Если у кого-то возникнет идея сделать с медведем селфи, то его эту фразу выбьют на его могиле”, — шутит эксперт.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.