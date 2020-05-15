Эстонский эксперт: что делать, если в городе вы встретили крупное дикое животное?

По словам руководителя отдела охотничества и гидробиоса Департамента Окружающей среды Аймара Ракко при встрече с диким животным в городе дейтсвуют те же правила, что и в лесу.

Однако следует учитывать, что в городе животное находится в сильном стрессе и может безосновательно увидеть в любом нашем движение злой умысел. Поэтому при встрече с животным самое важное это не тратить зря время и не фотографировать его, а сразу потихоньку ретироваться.

Что делать при встрече с крупным диким животным в населенном пункте?

1. Держись от животного подальше, избегай любых соприкосновений с ним!

2. Спокойно уходи пятясь назад. Ни в коем случае не поворачивайся к животному спиной!

3. Избегай прямого взгляда в глаза, не делай резких движений.

4. Веди себя тихо, не шуми.

5. Сразу же сообщи о животном по инфо-телефону по вопросам окружающей среды 633 1313 (бесплатный номер), 1313 (платный номер, 23 цента/минута) или по номеру 112.

Особенно непредсказуемым поведение животного может быть тогда, когда он попал в населенную людьми местность вместе со своим потомством.