Еще одна жертва страшной аварии в Ласнамяэ: тяжело раненую собаку придется усыпить

Как выясняется, в ужасном ДТП пострадали не только люди: усыпление ждет и находившуюся в салоне одного из автомобилей собаку. Животное в ходе столкновения выпало из машины и получило серьезные травмы.
Так как хозяин собаки находится в тяжелом состоянии, то, по сообщению защитников животных из Loomapääste grupp, его разрешение на усыпление получившей травму позвоночника собаки - лишь вопрос времени.
В связи с этим трагическим инцидентом не помешает напомнить правила, которые следует соблюдать при перевозки животных. Ведь свободно передвигающееся по салону машины животное представляет опасность для пассажиров, не говоря уже о том, что это небезопасно для самого домашнего любимца.
Советы, как сделать поездку безопасной для четвероногого друга, можно найти здесь или здесь.
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