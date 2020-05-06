Электронные журналы Eesti Loodus и ”Горизонты Эстонии” теперь можно читать бесплатно

Журналы можно скачать здесь.

В связи с введением в стране особого положения из-за распространения короновируса MTÜ Loodusajakiri приняло решение выложить электронные версии издаваемых журналов в свободный доступ, чтобы все желающие могли их прочитать.

MTÜ Loodusajakiri с 2001 года издает журналы Eesti Loodus, Eesti Mets, Horisont, Loodusesõber, альманах на русском языке ”Горизонты Эстонии”, сборники статей Lehed ja tähed, Looduse raamatukogu, пластинки с записями голосов природы, веб-приложения на природную тематику.

”Горизонты Эстонии” — это единственное издание о природе Эстонии на русском языке в нашей стране. MTÜ Loodusajakiri издает альманах начиная с 2003 года, всего вышло тринадцать номеров журнала. Подробнее прочитать о журнале ”Горизонты Эстонии” можно здесь. Издание альманаха осуществляется при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду.

Прошлогодний выпуск ”Горизонтов Эстонии” посвящен природе, культуре и традициям одного из самых развитых и густонаселенных регионов нашей страны — Северной Эстонии. Природное разнообразие и удивительные ландшафты этого региона продиктовали и тематику статей данного номера.

Издания MTÜ Loodusajakiri будут интересны широкому кругу читателей. Русскоязычные школы и культурные общества могут получить бесплатно не только электронную версию журнала ”Горизонты Эстонии”, но и его бумажный вариант, отправив заявку с указанием учебного заведения, почтового адреса и именем контактного лица по адресу loodusajakiri@loodusajakiri.ee.

Все журналы MTÜ Loodusajakiri можно скачать здесь. Для этого нужно положить в виртуальную корзину электронный вариант журнала по цене 0 евро и указать адрес электронной почты и свое имя. Издательский коллектив желает всем приятного и познавательного чтения!

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