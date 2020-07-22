Департамент окружающей среды собирает информацию о распространении опасного вида слизней

Департамент окружающей среды разработал и разместил по адресу teokaart.keskkonnaamet.ee приложение для смарт-устройств, позволяющее всем желающим предоставлять департаменту информацию о распространении испанского слизня в Эстонии.

”Мы должны определить районы вторжения этого чужеродного вида для того, чтобы подготовить оптимальные рекомендации по борьбе с ним и помочь местным самоуправлениям и общинам организовать борьбу. Поэтому мы приступили к систематическому сбору информации”, пояснила главный специалист Департамента окружающей среды по защите видов Эйке Таммекянд.

Открыв сайт teokaart.keskkonnaamet.ee на компьютере, мобильном телефоне или другом смарт-устройстве, пользователь может указать на карте Эстонии место, где он обнаружил испанского слизня. Интерфейс приложения допускает ввод данных на эстонском или русском языке.

”Также просим отправлять нам через приложение фотографии найденных испанских слизней. Это позволит нам подтверждать факты обнаружения представителей именно этого проблемного чужеродного вида, а не отечественных черно-синих и больших придорожных слизней, которые не опасны для нашей экосистемы”, пояснила Эйке Таммекянд. Приложение содержит описание отличительных признаков испанского слизня и двух похожих отечественных видов слизней. Это поможет понять, является ли замеченный слизень опасной чужеродной особью или нет.

Приложение также показывает на карте все ранее зарегистрированные места обнаружения испанских слизней. Такая наглядная информация позволит при необходимости местным жителям объединить усилия по борьбе с инвазивным видом.

Уничтожение испанских слизней должно осуществляться совместными усилиями местной общины. Борьба с этим чужеродным видом успешна лишь при одновременном охвате всего региона его распространения. Рекомендуется собирать испанских слизней, а также их яйца, и затем уничтожать горячей водой.