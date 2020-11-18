День добра 22 ноября — помогите бездомным животным! В Таллинне будет организовано несколько мест сбора вещей

MTÜ Loomade Hoiupaik уже много лет помогает находить дом для потерявших хозяина собак и кошек. В течение этой недели на странице мероприятия в Facebook можно будет найти информацию о работе приюта, интервью с директором и основателем приюта Ларисой Козыревой и получить ответы на вопросы о том, как можно помочь животным, оставшимся без хозяина.

22 ноября у всех неравнодушных будет возможность помочь бездомным животным максимально безопасным и комфортным для себя способом: команда Ammazing Eventz организует в Таллинне несколько мест сбора пожертвований и транспортировку собранных вещей в приют.

Больше информации можно найти на странице мероприятия на Facebook.

Как принять участие в акции ”День добра 22.11”

1. Перечислить любое посильное денежное пожертвование на счёт приюта MTÜ Loomade Hoiupaik.

SEB, р/с EE151010220043748018,

описание платежа: annetused loomadele 22.11

SWEDBANK, р/с EE772200221056134796,

описание платежа: annetused loomadele 22.11

2. Передать корм и вещи:

- Консервы для кошек GourmeT;

- Корм Royal Canin для стерилизованных кошек;

- Деревянные гранулы для растопки 6 или 8 мм (используется для кошачьих туалетов);

- Ветошь (полотенца, старое постельное белье, скатерти и тд)

В воскресенье, 22.11 будет организовано несколько мест сбора вещей в Таллинне:

10:00-10:30 Lasnamäe Prisma, Mustakivi tee 17, 13912 Tallinn

11:00-11:30 — Prisma Sikupilli, Tartu maantee 87, 10112 Tallinn

12:00-12:30 — Nautica Keskus, Ahtri 9, 10151 Tallinn

13:00-13:30 — Mustika Keskus, Karjavälja 4, 12918 Tallinn

14:00-14:30 — Rocca Al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski maantee 102, 13522 Tallinn

3. Ну и конечно, вы всегда можете выбрать себе друга из находящихся в приюте животных. На сайте pets.ee есть фотографии всех зверей, которые ждут своих новых хозяев. Выбирайте себе друга и делитесь историями счастливых "усыновлений"!

Присоединяйтесь к акции ”День добра 22.11” и участвуйте и в потоке добра и взаимовыручки!