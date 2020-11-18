День добра 22 ноября — помогите бездомным животным! В Таллинне будет организовано несколько мест сбора вещей

MTÜ Loomade Hoiupaik уже много лет помогает находить дом для потерявших хозяина собак и кошек. В течение этой недели на странице мероприятия в Facebook можно будет найти информацию о работе приюта, интервью с директором и основателем приюта Ларисой Козыревой и получить ответы на вопросы о том, как можно помочь животным, оставшимся без хозяина.
22 ноября у всех неравнодушных будет возможность помочь бездомным животным максимально безопасным и комфортным для себя способом: команда Ammazing Eventz организует в Таллинне несколько мест сбора пожертвований и транспортировку собранных вещей в приют.
Больше информации можно найти на странице мероприятия на Facebook.
Как принять участие в акции ”День добра 22.11”
1. Перечислить любое посильное денежное пожертвование на счёт приюта MTÜ Loomade Hoiupaik.
SEB, р/с EE151010220043748018,
описание платежа: annetused loomadele 22.11
SWEDBANK, р/с EE772200221056134796,
описание платежа: annetused loomadele 22.11
2. Передать корм и вещи:
- Консервы для кошек GourmeT;
- Корм Royal Canin для стерилизованных кошек;
- Деревянные гранулы для растопки 6 или 8 мм (используется для кошачьих туалетов);
- Ветошь (полотенца, старое постельное белье, скатерти и тд)
В воскресенье, 22.11 будет организовано несколько мест сбора вещей в Таллинне:
- 10:00-10:30 Lasnamäe Prisma, Mustakivi tee 17, 13912 Tallinn
- 11:00-11:30 — Prisma Sikupilli, Tartu maantee 87, 10112 Tallinn
- 12:00-12:30 — Nautica Keskus, Ahtri 9, 10151 Tallinn
- 13:00-13:30 — Mustika Keskus, Karjavälja 4, 12918 Tallinn
- 14:00-14:30 — Rocca Al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski maantee 102, 13522 Tallinn
3. Ну и конечно, вы всегда можете выбрать себе друга из находящихся в приюте животных. На сайте pets.ee есть фотографии всех зверей, которые ждут своих новых хозяев. Выбирайте себе друга и делитесь историями счастливых "усыновлений"!
Присоединяйтесь к акции ”День добра 22.11” и участвуйте и в потоке добра и взаимовыручки!
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