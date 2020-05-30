Чудом выжил: собака едва не загрызла очередного ежика

Наступило время, когда активизировались ежи: они часто по своим "ежовым" делам появляются на улицах и во дворах. Ежегодно Loomapäästegrupp получает множество вызовов и сообщений в связи с травмированными ежами, и этот год не стал исключением.

Очередной вызов зоозащитники получили вчера в Пярну. Происшествие имело место на улице Эмайыэ, и волонтеры поначалу подумали, что речь идет о сбитом автомобилем животном.

Поскольку время было уже позднее, то травмированного ежа члены Loomapäästegrupp отвезли в ветеринарную клинику утром. Там врачи осмотрели животное и определили, что оно стало жертвой внимания собаки: на теле были глубокие следы от зубов.

Сейчас пострадавший пошел на поправку, но еще некоторое время будет под наблюдением врачей - предполагается, что лечение займет пару недель.

Loomapäästegrupp просит владельцев собак: когда идете гулять по улицам, держите своих животных на поводке. Вы как хозяева будете в ответе, если ваше животное причинит боль тому, кто поменьше и послабее.

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