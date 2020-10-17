Читательница Delfi: Это нормально, когда у дома сидит енот?

Фото увиденного зверька Наталья сопроводила вопросом: это нормально, когда у дома сидит енот, они у нас вообще водятся?

Судя по фото, речь идет о енотовидной собаке, которые водятся в Эстонии. Редакция RusDelfi не знает ответ на вопрос, нормально ли увидеть ее около дома и является ли это какой-нибудь доброй приметой, но точно уверена, что енотовидные собаки наряду с лисами могут являться переносчиками опасных заболеваний, например, бешенства. Поэтому во избежание укусов просим вас не приближаться и не трогать дикое животное.

Если вы увидели дикое животное у своего дома, не стесняйтесь рассказать ее нам по мэйлу rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом "Я — журналист".