Читательница Delfi: Это нормально, когда у дома сидит енот?

Читательница Delfi Наталья Ларина прислала в редакцию фотографию, сделанную ей у собственного дома в Пельгулинна.
Фото увиденного зверька Наталья сопроводила вопросом: это нормально, когда у дома сидит енот, они у нас вообще водятся?
Судя по фото, речь идет о енотовидной собаке, которые водятся в Эстонии. Редакция RusDelfi не знает ответ на вопрос, нормально ли увидеть ее около дома и является ли это какой-нибудь доброй приметой, но точно уверена, что енотовидные собаки наряду с лисами могут являться переносчиками опасных заболеваний, например, бешенства. Поэтому во избежание укусов просим вас не приближаться и не трогать дикое животное.
Если вы увидели дикое животное у своего дома, не стесняйтесь рассказать ее нам по мэйлу rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом "Я — журналист".
Назван общий диагноз детей, потерявших сознание на линейке
Катер обезглавил женщину в РК — арестован 17-летний сын депутата
В Петербурге шестеро молодых людей забили до смерти прохожего
Повесила: учительница расправилась с четырехлетним сыном