Быль о трех поросятах: Илон Маск показал свинок с вживленными в мозг чипами

Представляя во время прямой интернет-трансляции свинку Гертруду, Маск сравнил вживленный ей микрочип размером 23x8 мм с гаджетом Fitbit, "который находится у вас в голове с крошечными проводками".

В ходе эксперимента Гертруда обнюхивала различные предметы, а сигналы с ее пятачка шли в микропроцессор и регистрировались на представленном гостям графике.

Цель этого проекта, который разрабатывает компания Маска Neuralink, создать беспроводной интерфейс "мозг-компьютер", что в дальнейшем позволило бы лечить неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, деменция, справляться с бессонницей, а также дало бы возможность парализованным людям управлять компьютером силой мысли.

Конечная цель этих экспериментов, как заявляется — объединить возможности искусственного интеллекта и мозга человека.

Быль о трех поросятах

Маск назвал свое выступление в пятницу "демонстрацией трех поросят", сказав, что всем троим были вживлены в мозг по два крохотных импланта под местной анестезией с помощью хирургического робота.

Эти импланты не требуют никакого внешнего источника у ушной раковины, как это было в случае с более ранним прототипом, который компания Neuralink демонстрировала в июле 2019 года.

Более того, это обратимая операция, так как новый образец импланта может извлекаться.

В качестве демонстрации Маск представил другого поросенка, Дороти, у которой, по его словам, ранее был установлен подобный чип, но впоследствии был удален без видимых последствий для здоровья животного.

"Что Дороти показывает, так это то, что вы можете поставить внутрь чип Neuralink, затем его удалить, и быть здоровым и счастливым, совершенно неотличимым от других нормальных поросят", — сказал предприниматель.

"У меня мог быть установлен такой Neuralink, и вы бы даже не догадались. Может, так и есть", — сказал Маск.

Никаких конкретных научных выкладок по поводу этих экспериментов он не представил. Однако один из ученых, участвующих в этом проекте, сказал во время презентации, что этот вживленный в мозг микрочип позволит лучше считывать волны электрической активности мозга и, соответственно, лучше понимать природу неврологических заболеваний.