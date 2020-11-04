Au revoir! Белый медведь Арон отправился жить во французский зоопарк

По словам советницы по животноводству Таллиннского зоопарка Анне Салунеэм, летом у Арона была возможность и время привыкнуть к ящику для транспортировки, однако поместить в него хищника весом 300-400 кг — задача не из простых. "У диких животных есть шестое чувство, которое им подсказывает, мол, сегодня что-то не так и надо быть осторожным. Вот и сегодня он поначалу слегка буянил, но в конечном итоге белый медвежонок зашел в ящик для транспортировки быстро и спокойно. Для того, чтобы у животного в новом месте был знакомый ему запах, мы положили в машину его любимую игрушку — белую пластиковую трубу, которую он держит в лапах, плескаясь в воде", — поведала Салунеэм.

После переселения Арона в Ла-Флеше в Таллиннском зоопарке начнется подготовка к подселению к Фрийде нового партнера — самца белого медведя. "По совету координатора программы разведения белых медведей Ассоциации европейских зоопарков и аквариумов в качестве подходящего партнера для Фрийды был выбран самец белого медведя Распутин. По первоначальным планам, 12-летний Распутин должен прибыть в Таллиннский зоопарк из Yorkshire Wildife Park до Рождества", — рассказал управляющий коллекцией зоопарка Тынис Тасане.

Перевозка Арона и подселение нового самца белого медведя происходят в рамках программы размножения находящихся под угрозой исчезновения видов при Ассоцииации европейских зоопарков и аквариумов (EAZA). Таллиннский зоопарк участвует в ней более чем с 57 видами.

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