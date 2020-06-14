Агрессивные чайки напали на работника таллиннского детсада. Насколько опасны для людей городские птицы?

В начале этой недели агрессивные чайки напали на работника Таллиннского детского сада "Викеркаар". По словам директора Ли Росс, птицы не беспокоили детей и никто не пострадал, но готовых напасть птиц видели летающими на территории детского сада и раньше.

Осуществляющей административные работы фирме Stell OÜ детский сад в сообщении описал ситуацию так: "Чайки нападают на родителей мужского пола, особенно на дворника и мужчин, которые одеты в рабочую одежду или одежду ярких цветов. Они очень опасны для играющих во дворе детей".

К настоящему моменту связались с Департаментом окружающей среды и ищут решение проблемы.

По утверждению эколога птиц Марко Мяги, не только чайки могут быть агрессивными по отношению к человеку, помимо них проблемы могут создавать также серые вороны и крачки.

Мяги говорит, что в случае ыйсмяэского детского сада не исключено, что дело в предыдущем опыте чаек: "Например в случае, если работник в яркой одежде в предыдущие годы оказывался слишком близко к ковыляющим по земле чайкам, может быть, даже пытался помочь. Поэтому у местных чаек все люди с похожей внешностью, так сказать, в черном списке, и по отношению к ним агрессивны. Не хочу верить, что яркие тона раздражающе влияют на чаек, скорее все-таки поведение людей. Нападение на дворника могло быть следствием того, что он со своей деятельностью постоянно на глазах у чаек, и поэтому у чайки может возникнуть связь "дворник = опасность".

По словам эколога, период после выхода птенцов из гнезда, то есть именно нынешнее время является самым напряженным для чаек. Они готовы защищать своих птенцов от не предчувствующих ничего дурного людей. В другое время чайки не нападают, скорее сбегают заранее или же в последний момент.

"Если поблизости от птенца чайки окажется ребенок, то не исключено, что он может стать жертвой нападения. Если с ребенком находится родитель, то ребенок скорее защищен, потому что чайки атакуют самый высокий объект (то есть голову взрослого). Как правило нападение ограничивается угрожающим пикированием с высоты пары метров над головой человека, редко нападение заканчивается физическим контактом. Но в последнем случае не исключено, что в результате удара клювом пойдет и кровь", — описывает Мяги.