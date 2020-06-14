14.06.2020, 20:28

Агрессивные чайки напали на работника таллиннского детсада. Насколько опасны для людей городские птицы?

 (6)
Леннарт Кяэмер
EST
Агрессивные чайки напали на работника таллиннского детсада. Насколько опасны для людей городские птицы?
Foto: Andres Putting

Maaleht попросил разъяснений у эколога птиц из Института экологии и наук о Земле Тартуского университета Марко Мяги.

В начале этой недели агрессивные чайки напали на работника Таллиннского детского сада "Викеркаар". По словам директора Ли Росс, птицы не беспокоили детей и никто не пострадал, но готовых напасть птиц видели летающими на территории детского сада и раньше.

Осуществляющей административные работы фирме Stell OÜ детский сад в сообщении описал ситуацию так: "Чайки нападают на родителей мужского пола, особенно на дворника и мужчин, которые одеты в рабочую одежду или одежду ярких цветов. Они очень опасны для играющих во дворе детей".

К настоящему моменту связались с Департаментом окружающей среды и ищут решение проблемы.

По утверждению эколога птиц Марко Мяги, не только чайки могут быть агрессивными по отношению к человеку, помимо них проблемы могут создавать также серые вороны и крачки.

Читайте также:

Мяги говорит, что в случае ыйсмяэского детского сада не исключено, что дело в предыдущем опыте чаек: "Например в случае, если работник в яркой одежде в предыдущие годы оказывался слишком близко к ковыляющим по земле чайкам, может быть, даже пытался помочь. Поэтому у местных чаек все люди с похожей внешностью, так сказать, в черном списке, и по отношению к ним агрессивны. Не хочу верить, что яркие тона раздражающе влияют на чаек, скорее все-таки поведение людей. Нападение на дворника могло быть следствием того, что он со своей деятельностью постоянно на глазах у чаек, и поэтому у чайки может возникнуть связь "дворник = опасность".

По словам эколога, период после выхода птенцов из гнезда, то есть именно нынешнее время является самым напряженным для чаек. Они готовы защищать своих птенцов от не предчувствующих ничего дурного людей. В другое время чайки не нападают, скорее сбегают заранее или же в последний момент.

"Если поблизости от птенца чайки окажется ребенок, то не исключено, что он может стать жертвой нападения. Если с ребенком находится родитель, то ребенок скорее защищен, потому что чайки атакуют самый высокий объект (то есть голову взрослого). Как правило нападение ограничивается угрожающим пикированием с высоты пары метров над головой человека, редко нападение заканчивается физическим контактом. Но в последнем случае не исключено, что в результате удара клювом пойдет и кровь", — описывает Мяги.

Он подчеркивает, что если нападения происходят в районе, который предназначен служить определенным социальным целям, то следовательно весной что-то осталось не сделано. Чайки начинают гнездиться в апреле, и в это время следует усердно следить за крышами, чтобы они не начали строить там гнезда. Найдя зачаток гнезда чайки (маленькую кучку растений), следует его убрать и по меньшей мере в течение месяца следить, чтобы птицы не попытались снова. Это самый эффективный метод для предотвращения нападений.

"Районов, где нападения происходят часто, в течение пары недель следует избегать. Об этом можно было бы даже поставить в общественном пространстве предупреждающие таблички "Осторожно, защищающие птенцов птицы!" — считает Мяги.

"Простая мера также поднять над головой зонтик (не должен быть открыт), кепку или что-то другое, потому что, как я упоминал, птица атакует самую высокую точку. Так должно быть возможно пройти и проблемные районы, но желательно было бы все-таки их избегать. К тому же птенцы чаек могут выпадать с крыш, передвигаться в траве или на улице, что означает, что район нападения постоянно в движении", — отмечает эколог.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: