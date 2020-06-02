"Злоупотребление властью". Евросоюз резко осудил гибель афроамериканца Флойда

"Это — злоупотребление властью, которое надо заклеймить и с которым необходимо бороться", — заявил глава европейской дипломатии, выступая в Брюсселе.

Боррель потребовал провести подробное разбирательство этого дела. "Здесь, в Европе, мы, также как и люди в США, шокированы и приведены в ужас гибелью Джорджа Флойда", — добавил он.

Через неделю после инцидента, произошедшего 25 мая, официальные результаты вскрытия трупа 46-летнего афроамериканца подтвердили, что его смерть наступила в результате насилия, которое применил по отношению к нему сотрудник полиции. Во время задержания белый полицейский несколько минут придавливал шею Флойда к земле коленом, несмотря на то, что тот говорил, что не может дышать.

"Мы должны быть уверены в том, что в любом обществе лица, ответственные за поддержание порядка, не будут использовать свои возможности так, как это было в случае очень, очень несчастной гибели Джорджа Флойда", — сказал Жозеп Борелль.

После гибели Флойда в США по всей стране начались масштабные акции протеста против расизма и злоупотребления силой со стороны полиции. Реагируя на непрекращающиеся беспорядки, некоторые города, в том числе Вашингтон, ввели комендантский час, запретив жителям покидать свои дома в ночное время.

"Мы поддерживаем право людей на мирные протесты и осуждаем все виды расизма и насилия", — заявил Боррель, комментируя многочисленные акции, прошедшие по всему миру. В то же время он указал, что, по его мнению, настала пора понизить градус напряжения. "Мы верим, что американцы способны как нация найти путь друг к другу, как нация залечить раны и заняться этими важными вопросами в нынешнее непростое время", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

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