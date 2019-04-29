29.04.2019, 15:56
ЖУТКОЕ ВИДЕО: В России из-за пожара мать выбросила сына из окна, а затем выпрыгнула сама
В России, в Ростове произошел жуткий пожар в многоэтажке. На кадрах видно, как мать спускает своего сына на руках с 10-го этажа, а потом просто бросает вниз, пишет Obozrevatel.
Как сообщают “Факты" со ссылкой на местный ресурс “Ростов главный”, причиной сильнейшего пожара стал взорвавшийся в квартире газ. Сообщалось, что в квартире жили брат и сестра с ребенком. Когда начался пожар, мужчина спокойно вышел из квартиры, а женщина с ребенком, видимо, были отрезаны огнем от выхода. Сначала из окна упал мальчик, а затем и его мама.