Журналиста "Рустави 2" временно отстранили от работы после оскорбления Путина в эфире
Грузинский телеканал ”Рустави 2” временно отстранил от работы журналиста Георгия Габунию на следующий день после того, как он в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, пишет Meduza.
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