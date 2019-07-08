08.07.2019, 19:50

Журналиста "Рустави 2" временно отстранили от работы после оскорбления Путина в эфире


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Журналиста "Рустави 2" временно отстранили от работы после оскорбления Путина в эфире
Foto: REUTERS/SCANPIX

Грузинский телеканал ”Рустави 2” временно отстранил от работы журналиста Георгия Габунию на следующий день после того, как он в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, пишет Meduza.

Георгий Габуния был отстранен на два месяца от участия во всех программах, которые он вел на телеканале. В частности, Габуния не будет вести программу ”Постскриптум”, где он около минуты ругался матом на русском языке.

После того, как Георгий Габуния оскорбил Владимира Путина в эфире ”Рустави 2”, Госдума решила попросить правительство ввести ограничения против Грузии. В частности, предлагается обсудить запрет поставок вина и питьевой воды из Грузии, а также запрет денежных переводов в эту страну.

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