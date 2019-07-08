Журналиста "Рустави 2" временно отстранили от работы после оскорбления Путина в эфире(10)
Грузинский телеканал ”Рустави 2” временно отстранил от работы журналиста Георгия Габунию на следующий день после того, как он в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, пишет Meduza.
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