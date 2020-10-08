Журналист в центре чикагских гангстерских войн: перестрелки, убийства и сидящая сложа руки полиция

Рафаэль использует в интернет-общении с нами только свое имя, его лицо закрыто полотенцем. Убить его хотели уже раз пять, и сейчас он не чувствует себя в безопасности. Поэтому через небольшие промежутки времени меняет место жительства. Утро для репортера начинается с молитвы, потому что он знает: каждый день может стать для него последним. Передвигаясь по городу, молодой мужчина всегда выбирает новый маршрут — в противном случае есть риск, что его машина будет изрешечена пулями.

Рафаэль начинал свою трудовой путь школьным учителем, но интерес к преступному миру привел его вскоре к этому опасному, но довольно прибыльному карьерному выбору.

Из школьного класса — на улицы

Журналисты, делающие репортажи на гангстерскую тематику, выделились в США в отдельную сферу журналистики. Еженедельно видеоролики Рафаэля собирают на YouTube десятки тысяч просмотров. "В месяц зарабатываю 3000-4000 долларов (2600-3400 евро)" — признается он.

Поскольку семейных обязательств нет, то этого Рафаэлю пока хватает. У лучших репортеров гангстерского жанра в зарплатной ведомости фигурирует цифра в районе 10 000 долларов (8500 евро). Видео с просмотром в десять тысяч может принести 100-200 долларов (85-171 евро). Это значит, что новые видеоролики нужно выкладывать каждый день.

Большинство репортеров — темнокожие люди, которые сами выросли на территориях, где заправляют различные банды. Рафаэль — белый греко-американец в возрасте 30-40 лет.

Интерес к криминалу пробудился у него в подростковом возрасте. Не пропало "увлечение" и в университете, где студент изучал историю Средиземноморья.

Во время работы учителем по обмену в 50 различных средних школах Чикаго Рафаэль открыл для себя возможность использовать своих учеников в роли информаторов. Молодежь южной и западной части города хорошо знала ситуацию на улицах и наркодилеров.

"Они снабжали меня информацией, какие группировки в данный момент воюют, кто ими руководит, какие люди промышляют как наемные убийцы. Школы — ценный информационный канал. Допрашивая школьников, полиция раскрывает реальные преступления", — утверждает Рафаэль.