Журналист Иван Голунов отправлен под домашний арест, дело передали в Главное следственное управление полиции Москвы

”Уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО города Москвы <…> в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве”, — сообщил ”Интерфаксу” представитель главка Юрий Титов.

По версии следствия, Голунов ”совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере”. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца, пишет ”Медуза”.

Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. ”Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы”, — сказал журналист на заседании суда.

Защита корреспондента ”Медузы” Ивана Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ на действия следствия после его задержания. Об этом на выходе из здания суда заявил адвокат Дмитрий Джулай.

Джулай напомнил, что между задержанием Голунова и решением суда о мере пресечения прошло более двух суток, отведенных законодательством — журналиста привезли в суд только 56 часов спустя. В течение почти полутора суток после задержания с ним проводились следственные действия, из-за которых ему не давали есть и спать.