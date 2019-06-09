Журналист Иван Голунов отправлен под домашний арест, дело передали в Главное следственное управление полиции Москвы
Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве.
Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве.
”Уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО города Москвы <…> в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве”, — сообщил ”Интерфаксу” представитель главка Юрий Титов.
По версии следствия, Голунов ”совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере”. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца, пишет ”Медуза”.
Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. ”Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы”, — сказал журналист на заседании суда.
Защита корреспондента ”Медузы” Ивана Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ на действия следствия после его задержания. Об этом на выходе из здания суда заявил адвокат Дмитрий Джулай.
Джулай напомнил, что между задержанием Голунова и решением суда о мере пресечения прошло более двух суток, отведенных законодательством — журналиста привезли в суд только 56 часов спустя. В течение почти полутора суток после задержания с ним проводились следственные действия, из-за которых ему не давали есть и спать.
”Больше суток он не спал, не ел, не пил, это было по сути настоящей пыткой. Будет подаваться жалоба в ЕСПЧ по третьей статье Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]”, — заявил Джулай.
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