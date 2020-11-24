"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе после перемирия

Стекла в окнах квартиры 65-летнего Вачагана Мелькумяна выбиты. В оконных рамах застряли несколько осколков. Вачаган осторожно вытаскивает их и приклеивает к рамам куски прозрачного пластика. Он готовит квартиру в Степанакерте к возвращению родных.

Из окна открывается вид на возвышающиеся вдали горные хребты. Именно оттуда летели снаряды во время обстрелов, говорит Вачаган, и они с соседями 25 дней укрывались в подвале от взрывов.

Шесть недель Армения и Азербайджан вели ожесточенные военные действия за спорные территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), населенной в основном этническими армянами. 10 ноября при посредничестве России было подписано мирное соглашение, по которому Азербайджану отошел ряд территорий: Агдамский район в самом Нагорном Карабахе и еще три района вокруг него. В соответствии с международным правом, эти территории считаются частью Азербайджана, но с момента боевых действий в начале 1990-х годов они находились под фактическим контролем Армении.

Перед домом Вачагана вперемешку с осколками стекла лежат стальные осколки ракеты. "В прошлый раз со всех сторон раздавались пулеметные очереди, — вспоминает он. — Но на этот раз оружие было намного страшнее". Мужчина бросает взгляд вглубь своей квартиры. "Здесь будут жить моя жена, дети, внуки и правнуки. Сейчас они вернутся, и мы начнем раскладывать вещи. Нам придется начать все сначала. Но мы сделаем все, чтобы жить хорошо".

Степанакерт наводняют беженцы

После перемещения демаркационных линий в регионе в результате достижения мирных договоренностей далеко не все его жители знают, с какой стороны находится их дом. Каждый день в Степанакерт приезжают автобусы с сотнями беженцев. Это жители территорий, которые отошли Азербайджану. Мэр Степанакерта Давид Саркисян рассказывает, что в ближайшие недели должны прибыть почти 25 тысяч человек. В самом Степанакерте живут чуть более 50 тысяч человек.

"Мы подготовили несколько больших отелей, чтобы люди могли там остановиться, пока не будут выстроены новые жилые дома", — говорит Саркисян. Чтобы справиться с наплывом беженцев, часть людей придется распределить по близлежащим деревням, добавляет мэр Степанакерта.