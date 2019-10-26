Жизнь 18-летнего, попавшего в колонию, разбилась на тысячи осколков

Адвокат Александр Кузнецов сказал, что с молодым человеком сложно было общаться и во время расследования, он практически не разговаривает. Это подтвердила и прокурор Алма Петрушкявичене. Она заметила, что сначала считали, что юноша здоров, а потом появилась информация, что он проходил лечение в психиатрической клинике.

Судья решила назначить осужденному экспертизу. Что должно было случиться, чтобы здоровый молодой человек так изменился за год. Близкие юноши рассказали DELFI, что после того, как он попал в колонию, он неоднократно жаловался на то, что его обижают другие осужденные, он просил помощи у руководства, но никто не реагировал – однажды, когда он пострадал серьезно, боясь мести, он сказал, что поранился сам.

"Он не хочет говорить о причине побега, ведь ему придется отбывать срок", – сказал Кузнецов.

Сестра Стульгиса сказала, что брат в последнее время не рассказывал ей о том, что происходит в колонии, только накануне побега он сказал ей по телефону, что больше не может оставаться в колонии, не вынесет. Она рассказала, что брата в колонии постоянно избивали.

Брат осужденного рассказал, что в вечер бегства другие осужденные намеревались унизить Стульгиса, перевести в касту "петухов", но кто-то за него заступился, за что сам пострадал.

Возможно все эти тюремные порядки подорвали здоровье юноши, который попал туда в 18 лет и ранее ни с чем подобным не сталкивался.

Стульгис сбежал из колонии 8 сентября вечером. Юноша был осужден за преднамеренное убийство. Он перелез через два забора с колючей проволокой. Во время попытки задержать беглеца надзиратели много раз делали предупредительные выстрелы, подняли в воздух вертолет, но беглеца это не остановило – его случайно поймали только через 4 часа.

Беглеца через 4 часа задержали у деревни Грабучишкес. Увидев надзирателей заключенный не пытался бежать и не оказывал сопротивления.

"Я шел домой", – сказал Стульгис, который пострадал во время того, как перебирался через колючую проволоку.

По данным источников DELFI в колонии, юноша решился бежать, поскольку ему не оказали помощи. Он просил надзирателей защитить его от других заключенных.

"Он еще совсем ребенок, первый раз попал в колонию, где его стали терроризировать другие заключенные, – рассказал сотрудник колонии, не пожелавший назвать свое имя. – Ни для кого не секрет, что об этом он говорил все сотрудникам – и начальнику отряда, и сотрудникам криминальной разведки, но никто не обращал внимания, дескать, привыкнет".

По данным источника, Стульгис в течение недели регулярно ходил к врачам, которым также рассказал об издевательствах и насмешках.