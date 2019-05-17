Живые контейнеры. Латвийцы, которые путешествуют с грузом наркотиков внутри

”Был случай с жителем Латвии в Южной Америке. Он прилетел туда за наркотиками, а потом просто отказался. И ничего с ним не случилось. Да, ему не заплатили, и он какое-то время провел в чужой стране совсем без денег. Потом родственники или друзья что-то прислали. И все, вопрос был решен”, — рассказывает Радзиньш.

”В моей практике было два таких дела, — говорит эксперт в области торговли людьми Министерства внутренних дел Латвии Ласма Стабиня. — Одна женщина отбыла тюремный срок за перевозку наркотиков в тюрьме Венесуэлы 8 лет, мужчина — 2 года в Греции. Когда они вернулись в Латвию, сразу обратились за помощью. И получили ее, потому что полностью соответствовали критериям жертв: была вербовка, их принуждали к перевозке кокаина, им угрожали. Да, они отбыли свой срок, но по нашим законам они признаны пострадавшими”.

”Эпоха ”живых контейнеров” постепенно уходит в прошлое, — отмечает Радзиньш. — Сейчас люди чаще перевозят наркотики в сумках, в личных вещах, просто прячут где-то под одеждой. Конечно, бывают случаи, когда люди становятся наркокурьерами поневоле. Но тут важно учитывать нюансы”.

Латвийские ”мулы ” и ”живые контейнеры”: сколько их?

Экономика наркотрафика

За один рейс наркокурьер может заработать от 500 до 3000 евро. ”Около 500 — это ближняя Европа: Литва, Эстония, Германия, Голландия. Вояж из Южной Америки может стоить 2-3 тысячи евро, — отмечает Сандис Радзиньш. — Арифметика такова: в Южной Америке килограмм чистого кокаина стоит три тысячи евро, если брать оптом. В Европе из него с помощью примесей сделают два килограмма, оптом продадут уже за 60 тысяч евро. Что-то заплатят курьерам, но в любом случае прибыль — огромная”.

В перевозке наркотиков из дальних стран в Европу есть своя специфика. Платят за это намного больше, но и риск выше. Если потенциальный наркокурьер прилетает, например, в Бразилию на пару дней, это вызовет подозрения. Поэтому преступники стараются маскироваться под туристов: снимают номер в отеле и едут с кем-то в паре.



Типичный наркокурьер — это не профессионал преступного мира, а обычный человек, попавший в сложную ситуацию. Девять из десяти задержанных — мужчины, чаще всего без высшего образования. Почти половина задержанных за последние три года — в возрасте от 21 до 30 лет (48 человек), еще 29 — в возрасте от 31 до 40 лет. Но есть и те, кому за пятьдесят. Многие до конца не понимают, что с ними будет, если они попадутся с наркотиками за пределами Европы. В некоторых странах Азии, например, наркокурьерам грозит смертная казнь.



Кто готов стать наркокурьером?

Где вербовщики находят потенциальных наркокурьеров? Часто — через знакомых и друзей. Кто-то ищет работу через интернет и нарывается на таких вербовщиков. ”Кому-то срочно нужно отдать долги, кто-то набрал быстрых кредитов и обрастает процентами. Кто-то просто хочет сорвать большой куш и начать красивую жизнь. А если поймают, можно еще и выставить себя жертвой. Ведь тогда полагается и реабилитация, и компенсация. Кто-то идет работать в ”Максиму” продавцом, получает 500 евро и знает, что это его предел. Но не нарушает закон. А кто-то хочет получить все и сразу”, — отмечает Сандис Радзиньш.

Человека легко заманить в ловушку рассказами о красивой жизни, говорит он. ”Если перед тобой стоит человек в хорошей одежде, с дорогим телефоном, приехавший на статусной машине, и рассказывает, что сам этим занимается и в этом нет никакого риска, в этом трудно усомниться. Особенно когда ты сам в сложном положении. Будущий наркокурьер начинает верить, что его не ”кинут”. Ну, а дальше уже дело техники”.