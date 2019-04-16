Живущая в Париже эстонка: от пожара до сих пор ужасный шок, это непреодолеваемое опустошение

Анна была у себя дома недалеко от Парижа, когда начался пожар в соборе. О возгорании она узнала из новостей, однако испытала шок от истинных размеров бедствия. "Я думала, что, ну, наверное, вандалы подожгли мусорный бак рядом с церковью", — говорит женщина. Она добавила, что самое важное, что в пожаре никто из людей не пострадал.

Вместе с друзьями Анна следила за тушением пожара в прямом эфире по компьютеру. "В какой-то момент уже не хотелось смотреть новости, настолько было печально", — добавила она.

По словам эстонки, французы по-прежнему шокированы, и особого облегчения не принесли даже заверения президента Эмманюэля Макрона в том, что собор будет восстановлен, и обещание французского миллиардера Франсуа-Анри Пино пожертвовать на ремонт 100 миллионов евро. "Это, конечно, хорошо, но все-таки печально. Восстановление кафедрального собора ведь потребует годы, и это надолго оставит пустоту в душе", — сказала женщина.

Анна выразила недоумение тем, что пожарная служба не была готова к подобному пожару. "Судя по новостной картинке, эти струйки воды были слишком маленькими, чтобы бороться с таким мощным огнем, они выглядели, как блохи на слоне", — сокрушается она.

Наша землячка сказала, что теперь нужно каждый день посещать какое-либо историческое место, так как пожар в Соборе Парижской богоматери показал, что ничто не вечно.