Жителю Швеции предъявили обвинения по делу о шпионаже в пользу России

"Я утверждаю, что он, работая консультантом на его предыдущем месте работы, получал материалы с целью предоставления информации иностранной державе, в данном случае России. Ему хорошо заплатили за эту информацию, и это показывает, насколько Россия ценит предоставленную информацию", — говорится в заявлении прокурора Матса Юнгквиста, которое цитируют европейские СМИ.

Имя мужчины не раскрывается, но известно, что ему 47 лет. Его арестовали в феврале 2019 года во время встречи с российским дипломатом в ресторане в центре Стокгольма. Дипломата задержали ненадолго, а затем отпустили в связи с дипломатическим иммунитетом.

Согласно обвинительному заключению, мужчина незаконно переносил материалы с рабочего компьютера на свой персональный компьютер, а затем на USB-носители. Он также фотографировал материалы с экрана своего рабочего компьютера.

"Прокуратура полагает, что это дело ставит под угрозу безопасность Швеции. Швеция, а не компания, в этой ситуации пострадавшая сторона", — отмечается в заявлении.

Обвиняемому, если его признают виновным, грозит до шести лет тюрьмы.