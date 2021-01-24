Жителям Мадрида запретили ходить в гости, но не всем

Как ранее сообщала noticia.ru, власти автономного сообщества Мадрид ужесточили ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступают в силу в понедельник, 25 января, и будут действовать как минимум 15 дней (до 8 февраля).

По сути, жителям Мадрида запретили ходить в гости. Встречаться группами можно только тем, кто живет вместе. Но в некоторых случаях пребывание в одном доме (квартире) людей все же возможно. Перечислим их.

Разрешено принимать ”одиноких” жителей Мадрида — тех, которые живут сами. Причем одна семья можно впустить в дом только одного такого человека.

Ограничение не действует в том случае, если присутствие другого человека необходимо для ухода за больным, недееспособным, пожилым или несовершеннолетним человеком. При этом роль опекуна должна быть документально подтверждена.

Также можно навещать своих детей родителям, которые находятся в разводе.

И, наконец, сделано исключение для людей, которые не живут вместе, но состоят в традиционном или гражданском браке.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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