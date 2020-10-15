Жители США обнаружили во дворе отпавший от самолета кусок

Чарли и Жаклин Хай рассмотрели белый кусок металла, увидели несколько надписей и предположили, что это фрагмент из кабины туалета. По словам американцев, ни они, ни соседи не видели, как этот предмет появился во дворе, сообщает UPI.

Watch: Phoenix couple find apparent airplane piece in back yard https://t.co/rmOdSCXIUH — Opening Day Game (@OpeningDayNFL) October 14, 2020

”Я была очень счастлива, что моих детей не было на улице, когда он упал. Как и собак”, — сказала Жаклин. Пара проверила, нет ли других фрагментов самолета во дворе, но ничего не нашла.

Дом супругов находится всего в десятке километров от местного аэропорта Скоттсдейл. Чарли и Жаклин уже связались с Федеральным управлением гражданской авиации, чтобы разгадать этот странный инцидент.