Жители Швейцарии проголосовали за закон против гомофобии

За поддержку проекта выступили более 63% избирателей. Они проголосовали за то, чтобы закон, запрещающий дискриминацию людей по признаку их сексуальной ориентации, был реализован.

Если закон примут, то в стране введут уголовную ответственность за гомофобию. Предусматривается даже лишение свободы на срок до трех лет.

”Задача консерваторов явно провалилась в урне для голосования”, — выделяет издание.

Стоит отметить, что ранее этот законопроект поддержал парламент страны. Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила, люди не должны ничего бояться. Также она выразила уверенность, что в скором времени суды будут ”завалены” новыми делами.