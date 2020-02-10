Жители Швейцарии проголосовали за закон против гомофобии

В Швейцарии во время референдума большинство жителей одобрило введение закона о защите сексуальных меньшинств, сообщает SWI.
За поддержку проекта выступили более 63% избирателей. Они проголосовали за то, чтобы закон, запрещающий дискриминацию людей по признаку их сексуальной ориентации, был реализован.
Если закон примут, то в стране введут уголовную ответственность за гомофобию. Предусматривается даже лишение свободы на срок до трех лет.
”Задача консерваторов явно провалилась в урне для голосования”, — выделяет издание.
Стоит отметить, что ранее этот законопроект поддержал парламент страны. Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила, люди не должны ничего бояться. Также она выразила уверенность, что в скором времени суды будут ”завалены” новыми делами.
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