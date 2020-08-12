Жители Минска вновь выходят на стихийные акции протеста

По данным портала, скопления людей наблюдаются на Пушкинской площади и у станции метро ”Каменная горка”. Люди объединяются в большие группы, куда набирают врачей для оказания помощи в случае силового подавления акций.

В это же время у здания белорусского государственного медицинского университета собралось несколько десятков медиков в белых халатах, они также принимают участие в стихийной акции.

Сотни людей выстроились в ”цепочки солидарности” на главных улицах города, милиция атакует демонстрантов небольшими группами и уводит в автозаки.

В центр Минска в эти минуты движется колонна военной техники и машины с ОМОНом, отмечает портал.

О крупных столкновениях милиции и протестующих пока не сообщается.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.