Жители маленького городка выиграли 92 миллиона евро в лотерее

Самый крупный выигрыш за всю историю лотереи Eurojackpot получила компания из 50 человек, проживающая в городке Сиилинярви, что находится в Северном Саво. Рекордная выигрышная сумма составила порядка 92 миллионов евро.

Выигрышный билет был куплен в магазине K-Supermarket Herkkupata в Сиилинярви. Джек-пот поделили между собой 50 жителей городка, так как в розыгрыше участвовал групповой лотерейный билет.

Это уже 16-ый главный выигрыш финнов в лотерее Eurojackpot.