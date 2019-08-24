24.08.2019, 17:41
Жители маленького городка выиграли 92 миллиона евро в лотерее
В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.
В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.
Самый крупный выигрыш за всю историю лотереи Eurojackpot получила компания из 50 человек, проживающая в городке Сиилинярви, что находится в Северном Саво. Рекордная выигрышная сумма составила порядка 92 миллионов евро.
Выигрышный билет был куплен в магазине K-Supermarket Herkkupata в Сиилинярви. Джек-пот поделили между собой 50 жителей городка, так как в розыгрыше участвовал групповой лотерейный билет.
Это уже 16-ый главный выигрыш финнов в лотерее Eurojackpot.
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