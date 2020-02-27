Жители Литвы в панике сметают продукты с прилавков

Макароны, консервы, сахар, крупа, подсолнечное масло – такие товары в последнее время покупают жители Литвы. Кассиры одного магазина в среду вечером подтвердили, что увеличилось количество покупателей, которые покупают большое количество товаров с большим сроком годности.

"Самый популярный отдел - бакалея: крупа, макароны, консервы, сахар, молоко с большим сроком годности, супы в пакетах. Полные тележки товаров с большим сроком годности. Продавцы едва успевают пополнять товары на прилавках. Напомню, в Литве еще нет коронавируса. Но страх, что в магазине не будет продуктов, как нет масок, бытует", – сказал вильнюсец Томас, поделившийся кадрами из магазина в Каролинишкес.

Несмотря на то, что люди всерьез стали делать запасы, представители сети Maxima сказали, что нет повода для паники, продуктов достаточно.

"Мы сравнили продажи 26 февраля в нашей сети за прошлый гос с данными за этот, они выросли на 15%. На 20-30% выросли продажи товаров большого срока годности – консервированная фасоль, макароны, рис и горох, мясные и рыбные консервы, каши, сахар. Мы заметили, что увеличился спрос на средства для дезинфекции. Хотим успокоить всех наших клиентов - мы готовы, количество заказов увеличено в несколько раз, поэтому недостатка в товарах не будет", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

Она принесла извинение перед клиентами за то, что работники магазинов не успевают пополнять прилавки. "Мы просим клиентов отнестись с пониманием", – сказала она.

Успокаивают покупателей и представители другой торговой сети.