Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", — сообщила в твиттере компания Edesur.

Энергетическая компания Уругвая UTE подтвердила сообщение Edesur. Ни одна из компаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром. Они затронули провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоса, Ла-Риоха, Чубут, Кордова, Мендоса.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.