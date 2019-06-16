Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.
"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", — сообщила в твиттере компания Edesur.
Энергетическая компания Уругвая UTE подтвердила сообщение Edesur. Ни одна из компаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии.
По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром. Они затронули провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоса, Ла-Риоха, Чубут, Кордова, Мендоса.
В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.
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