25.10.2019, 18:11

Житель Риги два года пытается отсудить у казино выигрыш в 500 000 евро


rus.delfi.ee
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RULETTFoto: Karin Kaljuläte

Рижанин Андрей Маклецов уже почти два года судится с казино Olympic Voodoo Casino, пытаясь доказать свое право на выигрыш, сделанный им 18 декабря 2017 года. В тот вечер он выиграл 505 500 евро, однако персонал отказался выплатить сумму. Затем последовали многочисленные проверки и судебные тяжбы — руководство Olympic Voodoo Casino сочло, что выигрыш был сфальсифицирован путем манипуляций с аппаратом.

Пикантности ситуации, пишет газета Diena, добавляет и неразбериха с суммой выигрыша, сообщает rus.delfi.lv. В правилах Olympic Voodoo Casino максимальной суммой выигрыша указаны 320 000 евро, хотя производитель данного игорного аппарата сообщает, что в зависимости от ставки на нем возможно выиграть до 3,2 млн евро.

В итоге, как охарактеризовал ситуацию адвокат Маклецова Марек Халтуринс, "в данной ситуации Андрей выиграл или полмиллиона, или тюремный срок". Он указывает, что ни Инспекция по надзору за розыгрышами и азартными играми, ни само казино в ходе проверок не констатировали, что для выигрыша были произведены какие-либо незаконные манипуляции с автоматом. При этом казино все равно обратилось в суд, заявив, что Маклецов якобы договорился с одним из операторов игорных аппаратов о мошеннических действиях. Заведение требует взыскать с него сразу две компенсации: одну в размере невыплаченного выигрыша (505 500 евро), еще одну — в размере 39 000 евро.

На данный момент идет два разбирательства: гражданский иск от Маклецова, который требует выплатить ему выигранные деньги, и уголовное дело, в котором казино требует признать его мошенником. При этом, как пишет Diena, большинство проверок по данному делу провела не полиция, а представители Olympic Voodoo Casino. Компания-производитель игорного аппарата не смог выявить какие-либо манипулятивные действия со своей техникой, так как персонал казино этот аппарат выключил. Казино также требует, чтобы заседания суда были закрытыми.

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