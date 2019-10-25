Житель Риги два года пытается отсудить у казино выигрыш в 500 000 евро

Пикантности ситуации, пишет газета Diena, добавляет и неразбериха с суммой выигрыша, сообщает rus.delfi.lv. В правилах Olympic Voodoo Casino максимальной суммой выигрыша указаны 320 000 евро, хотя производитель данного игорного аппарата сообщает, что в зависимости от ставки на нем возможно выиграть до 3,2 млн евро.

В итоге, как охарактеризовал ситуацию адвокат Маклецова Марек Халтуринс, "в данной ситуации Андрей выиграл или полмиллиона, или тюремный срок". Он указывает, что ни Инспекция по надзору за розыгрышами и азартными играми, ни само казино в ходе проверок не констатировали, что для выигрыша были произведены какие-либо незаконные манипуляции с автоматом. При этом казино все равно обратилось в суд, заявив, что Маклецов якобы договорился с одним из операторов игорных аппаратов о мошеннических действиях. Заведение требует взыскать с него сразу две компенсации: одну в размере невыплаченного выигрыша (505 500 евро), еще одну — в размере 39 000 евро.