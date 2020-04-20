Житель Италии: российским медикам пора бы применить полученный здесь опыт на родине

"В Италии за сутки умерло 433 человека (вчера было 482). Выявлено новых зараженных 3047 человек (вчера было 3491). В отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся 2.635 человек, что на 98 человек меньше, чем вчера.

Особенно заметно снижается число жертв в тех местах, в которых вспышка эпидемии была наиболее жестокой. Например, в Бергамо вчера скончались ”всего” 39 человек. Эта цифра могла бы ужаснуть жителей какого-нибудь другого итальянского города, но в Бергамо чувствуют облегчение. Если в разгар эпидемии некрологи в местной газете занимали 12 страниц, то в прошлом выпуске они уместились на трех. В бергамской больнице имени папы Иоанна XXIII продолжают находиться 298 тяжелых пациентов с коронавирусом. Однако уже неделю в отделениях интенсивной терапии есть свободные койки. Емкость этих отделений была расширена за период эпидемии в разы.

Кстати, именно в реанимации Бергамо трудятся 32 российских военных медика. Вчера Министерство обороны России отчиталось, что за период пребывания в Италии они успешно оказали помощь 15 пациентам. Напомню, что месяц назад этих медиков доставили в Италию 15 транспортных самолетов Ил-76 военно-космических сил России. Любая помощь в период эпидемии неоценима, но мне кажется, настало время нашим медикам применить полученный в Бергамо опыт на родине", — пишет Мальгин.

Полностью пост выглядит так.

Андрей Мальгин родился в 1958 году, известность получил как сотрудник ряда российских СМИ, редактор литературных издательств, автор романа-памфлета ”Советник президента”, а также блогер.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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