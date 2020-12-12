Житель Франции выиграл в лотерею рекордные для Европы 200 млн евро

Предыдущий европейский рекорд установил житель Великобритании в 2019 году, тогда он получил около €190 млн. Самый большой выигрыш во Франции в €170 млн был в 2012 году.

Отмечается, что победитель должен в течение 60 дней заявить о себе и забрать награду.

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