Житель Франции выиграл в лотерею рекордные для Европы 200 млн евро

Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions €200 млн, это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе. Об этом сообщает Mirror.
Предыдущий европейский рекорд установил житель Великобритании в 2019 году, тогда он получил около €190 млн. Самый большой выигрыш во Франции в €170 млн был в 2012 году.
Отмечается, что победитель должен в течение 60 дней заявить о себе и забрать награду.
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