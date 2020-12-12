12.12.2020, 09:39

Житель Франции выиграл в лотерею рекордные для Европы 200 млн евро

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Ärajäänud jõulupidudelt ei laeku ka erisoodustusmaksu.
Foto: Priit Simson

Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions €200 млн, это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе. Об этом сообщает Mirror.

Предыдущий европейский рекорд установил житель Великобритании в 2019 году, тогда он получил около €190 млн. Самый большой выигрыш во Франции в €170 млн был в 2012 году.

Отмечается, что победитель должен в течение 60 дней заявить о себе и забрать награду.

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