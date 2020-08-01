Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов
По словам лидера ЛДПР, Лукашенко нужно провести в Белоруссии ”красивые выборы” и ”оторваться” от власти, пишет РБК.
По словам лидера ЛДПР, Лукашенко нужно провести в Белоруссии ”красивые выборы” и ”оторваться” от власти, пишет РБК.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии в честь 50-летия его политической деятельности предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом сообщает ”РИА Новости”.
”Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться”, — считает Жириновский.
”Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов”, — призвал лидер ЛДПР.
Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок подряд. 14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала его кандидатуру. Помимо действующего главы государства на пост президента претендуют еще четыре человека: Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан; сопредседатель объединения ”Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Черечень.
ЦИК отказалась зарегистрировать еще двух оппозиционных кандидатов — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора ”Парка высоких технологий” Валерия Цепкало. После этого в Белоруссии начались акции протеста. Цепкало в интервью РБК объяснял активизацию протестов падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод. ”Думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен”, — говорил он в конце июня.
В преддверии выборов в Белоруссии были задержаны более 30 россиян, которые, как писало госагентство БелТА, прибыли в страну с целью дестабилизировать обстановку. Руководитель КГБ республики Валерий Вакульчик назвал их наемниками частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии заподозрил задержанных в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят Сергей Тихановский и оппозиционный политик Николай Статкевич. В Кремле называют задержанных россиян сотрудниками ЧОПа.
Жириновский руководит ЛДПР с 1990 года. Он баллотировался на президентских выборах 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов и сейчас возглавляет фракцию ЛДПР в Госдуме. В третьем, четвертом и пятом созывах Думы был вице-спикером нижней палаты.
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