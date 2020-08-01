Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии в честь 50-летия его политической деятельности предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом сообщает ”РИА Новости”.

”Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться”, — считает Жириновский.

”Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов”, — призвал лидер ЛДПР.

Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок подряд. 14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала его кандидатуру. Помимо действующего главы государства на пост президента претендуют еще четыре человека: Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан; сопредседатель объединения ”Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Черечень.

ЦИК отказалась зарегистрировать еще двух оппозиционных кандидатов — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора ”Парка высоких технологий” Валерия Цепкало. После этого в Белоруссии начались акции протеста. Цепкало в интервью РБК объяснял активизацию протестов падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод. ”Думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен”, — говорил он в конце июня.

В преддверии выборов в Белоруссии были задержаны более 30 россиян, которые, как писало госагентство БелТА, прибыли в страну с целью дестабилизировать обстановку. Руководитель КГБ республики Валерий Вакульчик назвал их наемниками частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии заподозрил задержанных в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят Сергей Тихановский и оппозиционный политик Николай Статкевич. В Кремле называют задержанных россиян сотрудниками ЧОПа.