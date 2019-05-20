Жестокое убийство в Риге: беременная девушка и ее друг убили приемную мать из-за квартиры

Как следует из обвинительного заключения, летом прошлого года, накануне Лиго Алина гостила у своего друга в Алуксне. Там же они решили убить приемную мать девушки, которая вместе с супругом хотели, чтобы Алина прервала беременность. Кроме того, в случае смерти женщины приемной дочери переходили права на наследство квартиры в Риге.

Согласно плану, 22 июня 2018 года Алина вернулась в Ригу, обманув приемную мать, что разругалась с Кристианом. 24 июня девушка впустила друга в пустую квартиру, где он спрятался в туалете, прихватив с собой вазу. Когда приемная мать вернулась домой, Алина дала знак приятелю, тот вышел из туалета и нанес женщине несколько ударов по голове, а затем закончил расправу топором, в этом ему помогала и девушка. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

После этого парочка похитила вещи на сумму 14 388 евро (деньги, мобильный телефон, драгоценности) и попыталась скрыться. Находясь в заключении, Алина родила ребенка. Свою вину в содеянном она признала, но отказалась признавать моральную компенсацию: супруг убитой потребовал 10 000 евро, а ее отец — 40 000 евро. Сообщник Кристиан же свою вину не признает.

Как отмечает издание, потерпевшая сторона не явилась на заседание, поскольку не хотела находиться в одном зале с убийцами. В итоге, заседание проводилось при помощи видеконференции.