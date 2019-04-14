Жертвами военного конфликта в Ливии стали не менее 121 человека

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате военных действий близ ливийской столицы Триполи погибли не менее 121 человека. Кроме того, с момента начала наступления генерала Халифы Хафтара 4 апреля ранения получил 561 человек, сообщила организация в воскресенье, 14 апреля.

ВОЗ намерена направить в североафриканскую страну дополнительных сотрудников, а также расширить медицинскую помощь. Одновременно базирующаяся в Женеве организация осудила "повторяющиеся нападения" на сотрудников гуманитарных организаций и машины медицинской помощи в Триполи.

Наступление генерала Хафтара на Триполи



Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом. Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. В результате военных действий прекратил работу единственный действовавший в стране аэропорт.